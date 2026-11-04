Ausblick: Becton, Dickinson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Becton, Dickinson äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
14 Analysten schätzen, dass Becton, Dickinson für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 13,19 Prozent auf 5,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,67 USD im Vergleich zu 5,82 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 19,30 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 21,84 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
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