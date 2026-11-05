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Ausblick: BeiGene informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
BeiGene Ltd (spons. ADRs)
362.00 EUR 28.00 EUR 8.38 %
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BeiGene wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,90 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BeiGene ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

BeiGene soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,54 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 35 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,78 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.05.18 BeiGene Buy Maxim Group
10.04.18 BeiGene Buy Maxim Group
01.03.18 BeiGene Buy Maxim Group
14.11.17 BeiGene Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
28.09.17 BeiGene Buy Maxim Group

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