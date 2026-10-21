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Ausblick: Beijer Ref Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beijer Ref AB Registered Shs -B-
12.91 EUR -0.64 EUR -4.72 %
Charts | News | Analysen

Beijer Ref Registered B wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,62 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,44 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,33 Prozent auf 10,93 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,73 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,47 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,59 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 39,94 Milliarden SEK, gegenüber 37,07 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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