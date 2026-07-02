Ausblick: Beijer Ref Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

16.07.26 07:01 Uhr

Beijer Ref Registered B präsentiert am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 SEK gegenüber 1,56 SEK im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,79 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 5,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,18 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,43 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,59 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 39,07 Milliarden SEK, gegenüber 37,07 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net