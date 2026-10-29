Ausblick: Beijing E-Town Semiconductor Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Beijing E-Town Semiconductor Technology A wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Beijing E-Town Semiconductor Technology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,080 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 1,37 Prozent auf 1,33 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,310 CNY im Vergleich zu 0,230 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 5,77 Milliarden CNY, gegenüber 5,08 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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