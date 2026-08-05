Ausblick: Beijing Kingsoft Office Software, A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
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Beijing Kingsoft Office Software, A wird am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,10 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 46,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,750 CNY je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,58 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,36 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,98 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,97 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,09 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 5,87 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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