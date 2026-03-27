DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 -4,1%Nas20.948 -2,2%Bitcoin57.733 +0,5%Euro1,1510 ±0,0%Öl112,6 +6,3%Gold4.508 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 CTS Eventim 547030 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Beijing Sinohytec A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

29.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beijing Sinohytec Co. Ltd. Registered Shs -A-
26,74 CNY -0,44 CNY -1,62%
Charts|News|Analysen

Beijing Sinohytec A wird am 30.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,323 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,860 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Beijing Sinohytec A nach der Prognose von 1 Analyst 445,4 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 789,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50,1 Millionen CNY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,304 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,970 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 420,0 Millionen CNY, gegenüber 366,5 Millionen CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beijing Sinohytec A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beijing Sinohytec A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Beijing Sinohytec Co. Ltd. Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung