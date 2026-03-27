Ausblick: Beijing Sinohytec A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Beijing Sinohytec A wird am 30.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,323 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,860 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Beijing Sinohytec A nach der Prognose von 1 Analyst 445,4 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 789,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 50,1 Millionen CNY umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,304 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,970 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 420,0 Millionen CNY, gegenüber 366,5 Millionen CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.net
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