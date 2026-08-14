Ausblick: Beijing Tiantan Biological Products A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

28.08.26 07:01 Uhr

Beijing Tiantan Biological Products A wird sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Beijing Tiantan Biological Products A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,091 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 CNY je Aktie gewesen.

Beijing Tiantan Biological Products A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 32,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,349 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,550 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,63 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,14 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net