Ausblick bekräftigt

Schneider Electric hat im ersten Quartal einen Umsatzanstieg erzielt und die Ziele für das Gesamtjahr aufgrund der starken Nachfrage in den meisten Sektoren und Regionen bekräftigt.

In den drei Monaten erreichte der Konzern einen Umsatz von 8,61 Milliarden Euro, ein organisches Wachstum von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Leistung sei durch eine starke Nachfrage in den meisten Sektoren und Regionen begünstigt worden, insbesondere in den Bereichen Rechenzentren und Infrastruktur, so Schneider Electric. Der Umsatz übertraf die Erwartungen der Analysten von 8,57 Milliarden Euro.

Für das Jahr 2024 bekräftigte das Unternehmen seine Schätzungen. Es rechnet weiterhin mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 8 und 12 Prozent und einem organischen Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 Prozent.

PARIS (Dow Jones)