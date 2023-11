Telefonica- und Telefonica Deutschland-Aktien uneins: Telefonica Deutschland mit starkem Quartal - Telefonica will Tochter komplett übernehmen

Ausblick bekräftigt

Telefonica Deutschland hat im dritten Quartal sowohl die Einnahmen als auch das operative Ergebnis leicht gesteigert und die operative Marge verbessert.

Werte in diesem Artikel

Rückenwind erhielt der Telekomdienstleister durch den starken Zuwachs von rund 400.000 Vertragskunden im Mobilfunkgeschäft. Den im Juli leicht erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen.

"Nach einem starken dritten Quartal sind wir voll auf Kurs unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2023 zu erreichen", sagte CEO Markus Haas laut Mitteilung."

Der Umsatz kletterte in den drei Monaten den weiteren Angaben zufolge um 2,2 Prozent auf 2,131 Milliarden Euro. Dabei wuchs der Serviceumsatz im Mobilfunkgeschäft um 3,4 Prozent auf 1,523 Milliarden Euro. Der Umsatz mit Endgeräten ging dagegen um 2,1 Prozent auf 395 Millionen Euro zurück. Hochwertige Smartphones waren weiterhin gefragt, während die Gesamtnachfrage der Kunden nach "O2 my Handy"-Verträgen entsprechend dem deutschen Markt etwas schwächer ausfiel.

Der bereinigte operative Gewinn (OIBDA) stieg um 3,6 Prozent auf 665 Millionen Euro. Getrieben wurde diese Entwicklung durch die starke operative Entwicklung und ein erfolgreiches Kostenmanagement im Berichtszeitraum. Die entsprechende Marge lag mit 31,2 Prozent über den im Vorjahreszeitraum erzielten 30,8 Prozent. Nach Steuern erzielte das Unternehmen den weiteren Angaben zufolge 41 Millionen Euro nach 39 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Damit schnitt Telefonica Deutschland insgesamt besser ab als Analysten erwartet haben.

2023 will Telefonica Deutschland wie geplant beim Umsatz und dem OIBDA das obere Ende der Prognosespanne erreichen, wonach der Zuwachs im oberen Bereich eines Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen soll.

Spanischer Telefonica-Konzern will Telefonica Deutschland komplett übernehmen

Der spanische Telefonica-Konzern will überraschend seine Tochter Telefonica Deutschland komplett übernehmen. Für rund 840 Millionen ausstehende Anteile wollen die Spanier 2,35 Euro das Stück bezahlen, wie sie am Dienstag in Madrid mitteilten. Die Bieterin habe nicht die Absicht, einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Telefonica-Deutschland-Chef Markus Haas sagte in einer Telefonkonferenz, dass ein Delisting der Deutschland-Tochter seiner Interpretation nach nicht im Raum stehe. "Wir sehen das als Commitment." Nach Bekanntwerden der Nachricht wurde die Telefonica-Deutschland-Aktie vom Handel ausgesetzt.

Eigenen Angaben zufolge hält Telefonica derzeit knapp 70 Prozent an Telefonica Deutschland. Für das laufende Jahr will Telefonica Deutschland eine Dividende von 18 Cent je Aktie auszahlen.

Die Telefonica Deutschland-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 1,64 Prozent auf 1,71 Euro, während die Telefonica-Aktie in Madrid 1,85 Prozent auf 3,6560 Euro verliert.

FRANKFURT (Dow Jones) / MADRID/MÜNCHEN (dpa-AFX)