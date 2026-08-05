United Internet-Aktie im Plus: Gewinn- und Umsatzplus

Ausblick bekräftigt

06.08.26 09:26 Uhr

United Internet hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Der Konzern steigerte seine Kundenbasis dabei deutlich.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

Die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge legte um 550.000 auf 30,27 Millionen zu. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten um 3,3 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 5,1 Prozent auf 676 Millionen Euro zu.

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Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführtem Geschäft kletterte wegen einer geringeren Steuerlast als im Vorjahreszeitraum um knapp 60 Prozent auf 0,75 Euro.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiterhin auf 6,25 Milliarden Euro von 6,1 Milliarden im Vorjahr steigen. Beim EBITDA will United Internet unverändert 1,45 Milliarden Euro erreichen. Die Barinvestitionen (Cash-Capex) sollen weiterhin auf 600 bis 650 Millionen Euro sinken.

Im Donnerstagshandel auf XETRA bewegt sich die United Internet-Aktie zeitweise bei 22,90 Euro und damit 0,17 Prozent im Plus.

DOW JONES