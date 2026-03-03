DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 +1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.980 +0,2%Euro1,1619 +0,1%Öl84,07 +2,6%Gold5.171 +1,6%
Ausblick belastet

Analysten senken Kursziele für die Beiersdorf-Aktie

04.03.26 08:16 Uhr
Beiersdorf im Abwärtstrend: Kursziele bei Bernstein und Barclays gesenkt | finanzen.net

Nach enttäuschendem Ausblick senken Bernstein und Barclays die Kursziele für Beiersdorf - dennoch bleibt das Papier aus Analystensicht attraktiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
84,84 EUR -0,62 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 129 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hamburger befänden sich auf einem holprigen Weg, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und dem Kurseinbruch. Der schwache Ausblick habe alles überschattet. Darüber hinaus sei es in Diskussionen auch um den "traurigen Cashflow" gegangen.

Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 95 Euro - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 112 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger gingen einen Schritt vorwärts und zwei zurück, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch infolge des Kurseinbruchs nach dem enttäuschenden Ausblick. Es könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, der weitere Weg sei aber schwer einsehbar - gerade für die wichtige Marke Nivea. Es stehe die Frage im Raum, ob die Margenerwartungen genügend heruntergeschraubt worden seien.LONDON (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:01Beiersdorf OverweightBarclays Capital
08:01Beiersdorf OutperformBernstein Research
08:01Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026Beiersdorf HaltenDZ BANK
03.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01Beiersdorf OverweightBarclays Capital
08:01Beiersdorf OutperformBernstein Research
08:01Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
03.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Beiersdorf HaltenDZ BANK
03.03.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
03.03.2026Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
03.03.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG
17.12.2025Beiersdorf SellUBS AG
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG

