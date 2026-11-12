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Ausblick: Belrise Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Belrise Industries Limited Registered Shs 144A Reg S
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Belrise Industries wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,55 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,91 Prozent verringert. Damals waren 1,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 26,95 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 14,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,77 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,82 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 108,84 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 95,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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