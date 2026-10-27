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Ausblick: Benefit Street Partners Realty Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Benefit Street Partners Realty Trust Inc Registered Shs
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Benefit Street Partners Realty Trust wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,248 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Benefit Street Partners Realty Trust 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 72,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 55,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,844 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,640 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 281,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 556,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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