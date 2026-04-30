Ausblick: Berkshire Hathaway informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Berkshire Hathaway öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.
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Berkshire Hathaway wird am 02.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 92,91 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 89,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,63 USD, wohingegen im Vorjahr noch 31,04 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 383,08 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 371,44 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
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