Ausblick: Berkshire Hathaway präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

06.11.26 07:01 Uhr

Berkshire Hathaway wird am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 8821,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21413,00 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 100,96 Milliarden USD gegenüber 94,97 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33507,91 USD, während im vorherigen Jahr noch 46563,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 403,52 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 371,44 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net