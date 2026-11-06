DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 9,93 -7,7%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.304 -0,4%Euro 1,1197 -0,2%Öl 99,8 +1,5%Gold 4.048 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Prognosen der Analysten

Ausblick: Berkshire Hathaway stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Berkshire Hathaway stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Berkshire Hathaway legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
512.00 EUR 0.60 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen

Berkshire Hathaway wird am 07.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,88 USD. Das entspräche einer Verringerung von 58,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 14,28 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Berkshire Hathaway 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 100,96 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Berkshire Hathaway 94,97 Milliarden USD umsetzen können.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 403,52 Milliarden USD, gegenüber 371,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Aktuelle Berkshire Hathaway Aktie News

Werbung

Berkshire Hathaway Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
05.05.25 Berkshire Hathaway Buy UBS AG
17.05.12 Berkshire Hathawa b kaufen Der Aktionär
08.05.12 Berkshire Hathawa b overweight Barclays Capital
04.10.11 Berkshire Hathawa b overweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.