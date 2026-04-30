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Ausblick: Berkshire Hathaway verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

01.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. A
600.500,00 EUR -2.000,00 EUR -0,33%
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Berkshire Hathaway wird am 02.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7611,35 USD. Dies würde einem Zuwachs von 137,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Berkshire Hathaway 3200,00 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 92,91 Milliarden USD gegenüber 89,73 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 30928,88 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 46563,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 383,08 Milliarden USD, gegenüber 371,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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