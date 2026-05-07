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Ausblick bestätigt

KRONES-Aktie schwächelt: Höhere Marge trotz rückläufigem Gewinn

08.05.26 09:42 Uhr
Aktie gibt nach: KRONES verbessert Profitabilität - Gewinn geht dennoch zurück | finanzen.net

KRONES hat im ersten Quartal bei steigendem Auftragseingang einen leichten Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet, die operative Marge dabei aber wider Erwarten verbessert.

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KRONES AG
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Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, der im MDAX notiert ist.

Im Zeitraum Januar bis März erreichte KRONES einen operativen Gewinn EBITDA von 148,9 Millionen Euro verglichen mit 149,3 Millionen im Vorjahr. Erwartet worden waren 148,6 Millionen Euro laut Konsensschätzung von Visible Alpha.

Die entsprechende Marge betrug 10,8 Prozent nach 10,6, hier waren stabile 10,6 Prozent geschätzt worden.

Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 68,9 Millionen Euro verglichen mit 75,9 Millionen Euro, er lag unter den erwarteten 75,5 Millionen. Je Aktie verdiente KRONES 2,17 Euro nach 2,40 Euro, hier lautete die Erwartung 2,39 Euro.

Der Umsatz betrug 1,38 Milliarden Euro verglichen mit 1,41 Milliarden und der Konsensschätzung von 1,4 Milliarden. Währungsbereinigt war dies ein Anstieg von 1,4 Prozent.

Der Auftragseingang belief sich auf 1,51 Milliarden Euro nach 1,44 Milliarden, ein Anstieg von 5,3 Prozent.

Im laufenden Jahr strebt KRONES ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 10,7 bis 11,1 Prozent und einem ROCE von 19 bis 20 Prozent an. Der ROCE sank im Quartal auf 17,6 Prozent. KRONES rechnet mit Beschleunigung des Umsatzwachstums zum Jahresende.

Die KRONES-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,47 Prozent auf 127,60 Euro nach.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Krones AG

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