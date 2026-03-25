Ausblick bestätigt

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar wird angesichts eines Verlusts in dreistelliger Millionenhöhe seinen Aktionären für das vergangene Jahr abermals keine Dividende zahlen.

Bereits 2024 waren die Investoren leer ausgegangen. Zuletzt hatte das im SDAX notierte Unternehmen für das Jahr 2023 eine Dividende ausgeschüttet, damals wurden 0,50 Euro je Aktie gezahlt. Die bereits Anfang März vorgelegten Eckdaten für 2025 bestätigte SMA Solar am Donnerstag zur Vorlage seines Geschäftsberichts, ebenso seinen Ausblick für 2026.

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