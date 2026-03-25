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Ausblick bestätigt

SMA Solar-Aktie klettert: Auch für 2025 keine Dividende

26.03.26 15:06 Uhr
SMA Solar-Aktie gefragt: Keine Dividendenausschüttung für 2025 | finanzen.net

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar wird angesichts eines Verlusts in dreistelliger Millionenhöhe seinen Aktionären für das vergangene Jahr abermals keine Dividende zahlen.

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Aktien
SMA Solar AG
43,34 EUR 3,18 EUR 7,92%
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Bereits 2024 waren die Investoren leer ausgegangen. Zuletzt hatte das im SDAX notierte Unternehmen für das Jahr 2023 eine Dividende ausgeschüttet, damals wurden 0,50 Euro je Aktie gezahlt. Die bereits Anfang März vorgelegten Eckdaten für 2025 bestätigte SMA Solar am Donnerstag zur Vorlage seines Geschäftsberichts, ebenso seinen Ausblick für 2026.

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Zeitweise steigt die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel um kräftige 6,96 Prozent auf 43,64 Euro.

/tav/stk

NIESTETAL (dpa-AFX)

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Bildquellen: SMA Solar, SMA Solar Technology AG

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DatumRatingAnalyst
08:51SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
03.03.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
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DatumRatingAnalyst
08:51SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
19.03.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
03.03.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2026SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

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