SMA Solar-Aktie schwächer: Auch für 2025 keine Dividende
Der Wechselrichterhersteller SMA Solar wird angesichts eines Verlusts in dreistelliger Millionenhöhe seinen Aktionären für das vergangene Jahr abermals keine Dividende zahlen.
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Bereits 2024 waren die Investoren leer ausgegangen. Zuletzt hatte das im SDAX notierte Unternehmen für das Jahr 2023 eine Dividende ausgeschüttet, damals wurden 0,50 Euro je Aktie gezahlt. Die bereits Anfang März vorgelegten Eckdaten für 2025 bestätigte SMA Solar am Donnerstag zur Vorlage seines Geschäftsberichts, ebenso seinen Ausblick für 2026.
Zeitweise fällt die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel um 0,59 Prozent auf 40,56 Euro.
/tav/stk
NIESTETAL (dpa-AFX)
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Bildquellen: SMA Solar, SMA Solar Technology AG