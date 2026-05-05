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Ausblick bestätigt

TeamViewer-Aktie mit kräftigem Plus: Marge steigt trotz Umsatzrückgang

06.05.26 11:32 Uhr
TeamViewer-Aktie deutlich höher: Umsatzrückgang zum Jahresstart - Marge dennoch gestiegen | finanzen.net

TeamViewer ist mit einem Umsatzrückgang ins neue Jahr gestartet.

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Das im TecDAX- und SDAX notierte Softwareunternehmen steigerte jedoch die Marge unerwartet und sieht sich auf Kurs für das Gesamtjahr. Nach der bereits angekündigten verhaltenen Umsatzentwicklung zum Jahresauftakt soll sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen.

Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten um knapp 4 Prozent auf 183 Millionen Euro. Auf währungsbereinigter Basis hielt sich der Rückgang mit einem Minus von 0,4 Prozent in Grenzen. Auf Basis wiederkehrender Erlöse (ARR) zeigte sich im Geschäft mit größeren Firmenkunden (Enterprise) ein spürbares Wachstum, während ein Kundenabgang nach strategischen Veränderungen für einen Rückgang im Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen (SMB) sorgte.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 2 Prozent auf 83 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 45,3 Prozent nach 43 Prozent im Vergleichszeitraum. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 43,0 Prozent gerechnet.

Der Konzern profitierte insbesondere von niedrigeren Marketing-Ausgaben, die wegen einer geplanten Vermarktungsoffensive ins zweite Quartal verschoben wurden. Dementsprechend sanken die Marketing-Ausgaben in den ersten drei Monaten um 28 Prozent zum Vorjahr. Im Unter dem Strich fuhr TeamViewer einen Gewinn von 34 Millionen Euro ein, 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für das laufende Jahr hat sich TeamViewer ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 3 Prozent vorgenommen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird 2026 bei "rund" 43 Prozent gesehen, nachdem sie im Vorjahr bei 44,3 Prozent gelegen hatte.

Die Aktie von TeamViewer gewinnt auf XETRA zeitweise 8,68 Prozent auf 5,57 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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