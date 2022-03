Uniper-Aktien vorbörslich unter Druck: Uniper schreibt Finanzierung von Nord Stream 2 vollständig ab

Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde jedoch bestätigt.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, soll eine Wertminderung seines Darlehens an die Nord Stream 2 AG in Höhe von 987 Millionen Euro vorgenommen werden. Dies werde sich im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf das IFRS-Konzernergebnis niederschlagen, aber keinen Einfluss auf die bereinigten Ergebniszahlen haben, so Uniper.

Der Konzern hat zudem beschlossen, den Verkaufsprozess für seine russische Tochter Unipro wieder aufzunehmen. Uniper ist mit 83,73 Prozent an dem russischen Unternehmens PAO Unipro beteiligt. Die Tochter betreibt mit rund 4.300 Mitarbeitern in Russland fünf Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 11 Gigawatt.

Uniper werde keine weiteren Investitionen in Russland tätigen und bis auf Weiteres keine Mittel an Unipro überweisen. Es sei derzeit nicht absehbar, wie sich mögliche russische Sanktionen auf die geschäftliche und finanzielle Situation von Unipro auswirken könnten.

Um die Bezugsquellen von Uniper zu diversifizieren soll das LNG-Terminalprojekt in Wilhelmshaven wieder aufgenommen werden. Diese Aktivitäten stehen in engem Zusammenhang mit den Plänen, Wilhelmshaven zu einer grünen Energiedrehscheibe zu machen, führt Uniper hierzu aus.

Angesichts des anhaltenden volatilen Markumfelds will Uniper eine bestehende KfW-Kreditfazilität in Höhe von 2 Milliarden Euro verlängern. Bisher sei diese nicht in Anspruch genommen worden, so der Konzern.

Den von Uniper am 23. Februar gegebene Ausblick wurde bestätigt. Demnach peilt der Konzern weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro an, sowie einen bereinigten Nettogewinn von 0,8 bis 1,1 Milliarden Euro. Durch die Abschreibung würden künftig Zinserträge von rund 100 Millionen Euro pro Jahr für Uniper entfallen.

NS2-Abschreibung bei Uniper keine große Überraschung

Die Abschreibung von Nord Stream 2 (NS2) durch Uniper über 987 Millionen Euro könnte am Dienstag zwar für etwas Druck in der Uniper-Aktie sorgen. Wirklich überraschen sollte diese aber nicht, nachdem bereits Wintershall Dea ihr NS2-Engagement abgeschrieben hat, heißt es im Handel. Uniper hat zudem beschlossen, den Verkaufsprozess für seine russische Tochter Unipro wieder aufzunehmen. Uniper werde keine weiteren Investitionen in Russland tätigen und bis auf Weiteres keine Mittel an Unipro überweisen. Den Ausblick für das laufende Jahr hat Uniper bestätigt, was für etwas Erleichterung bei den Anlegern sorgen könnte. Die Unsicherheiten bleiben indes hoch.

Uniper-Aktien sacken vorbörslich weiter ab - Nord-Stream-2-Darlehen abgeschrieben

Nach dem freien Fall der vergangenen Tage finden die Aktien von Uniper auch am Dienstag keinen Halt. Vorbörslich ging es im Handel auf der Plattform Tradegate nochmals um 1,9 Prozent bergab auf etwa 17,50 Euro. Am Vorabend hatte der Konzern mitgeteilt, dass die Finanzierung für die Nord-Stream-2-Pipeline vollständig abgeschrieben wird. Allerdings hält der Energiekonzern am Ausblick fest.

Mit den erneuten Verlusten bewegte sich der Kurs aber im Rahmen der breiten Vortagsspanne. Das Tagestief zu Wochenbeginn bei 16,05 Euro hatte das niedrigste Niveau seit 2017 bedeutet. Mit dem Ukraine-Krieg und den Verwerfungen an den Energiemärkten ist die Aktie binnen zwei Wochen um mehr als die Hälfte eingebrochen. Der Kraftwerksbetreiber ist Deutschlands größter Importeur von Erdgas aus Russland.

Händler sahen eine weitere negative Nachricht darin, dass das Darlehen für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Höhe von 987 Millionen Euro vollständig abgeschrieben wird. Außerdem teilte Uniper mit, dass keine neuen langfristigen Lieferverträge für Erdgas mit Russland abgeschlossen werden. Ein Börsianer erwähnte allerdings, dass all dies keine Überraschung sei und durch den Kurseinbruch schon viel eingepreist sei.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fortum Oyj Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fortum Oyj Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fortum Oyj

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images