Vonovia-Aktie im Fokus: Operativer Gewinn steigt - Unter dem Strich Gewinnrückgang
Vonovia hat im ersten Quartal den operativen Gewinn gesteigert und dabei von einem höheren Beitrag aus dem Vermietungsgeschäft und den wohnungsnahen Dienstleistungen profitiert.
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Vor Steuern und unter dem Strich ergaben sich deutliche Gewinnrückgänge, unter anderem wegen höherer Finanzierungskosten und Steuern. Außerdem fand im Quartal keine Neubewertung des Portfolios statt. Die Verschuldung LTV sank leicht. Für die Ziele im Gesamtjahr und bis 2028 sieht sich der Bochumer Wohnimmobilienkonzern auf Kurs.
"Wir blicken mit Zuversicht auf das Gesamtjahr und unsere mittelfristigen Wachstumsziele. Zudem bleibt der Schuldenabbau bis Ende 2028 im Fokus", sagte CEO Luka Mucic, seit Januar an der Spitze des DAX-Konzerns. "Das stabile Fundament für unsere künftige Entwicklung ist unser Vermietungsgeschäft. Hinzu kommt: Die anderen Segmente gewinnen an Dynamik. Das positive Marktumfeld stützt diesen Trend."
Im ersten Quartal steigerte Vonovia den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA total) um 1,4 Prozent auf 711,6 Millionen Euro.
Der für die Dividende relevante bereinigte Vorsteuergewinn (EBT) sank um 4,1 Prozent auf 462,2 Millionen Euro; je Aktie betrug er 0,54 Euro nach 0,59.
Der ebenfalls für die Dividende wichtige Operating Free Cashflow (OFCF) sank um 43 Prozent auf 363,9 Millionen Euro von 634 Millionen.
Das auf die Aktionäre entfallene Periodenergebnis sank um 7 Prozent auf 365,6 Millionen Euro bzw je Aktie auf 0,43 (Vorjahr 0,48) Euro.
Im Gesamtjahr peilt Vonovia weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro an, sowie einen Vorsteuergewinn von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes Periodenergebnis von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro.
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Bildquellen: Vonovia SE