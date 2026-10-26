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Ausblick: Beta Bionics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Beta Bionics Inc Registered Shs
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Beta Bionics gibt am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,523 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Beta Bionics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,016 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,810 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 126,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 100,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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