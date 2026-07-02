Ausblick: Betsson Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Betsson Registered B wird am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen, dass Betsson Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,231 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,91 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 302,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,33 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,917 EUR je Aktie, gegenüber 14,25 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,20 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 13,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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