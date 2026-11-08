Ausblick: Better Home Finance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

08.11.26 07:01 Uhr

Better Home Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,497 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Better Home Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,747 USD je Aktie, gegenüber -10,800 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 206,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 204,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net