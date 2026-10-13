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Ausblick: Bharat Heavy Electricals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Bharat Heavy Electricals Ltd.
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Charts | News | Analysen

Bharat Heavy Electricals wird am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,57 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bharat Heavy Electricals noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bharat Heavy Electricals in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 92,21 Milliarden INR im Vergleich zu 75,12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,40 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,60 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 434,13 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 331,96 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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