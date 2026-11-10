Ausblick: BICO Group Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

10.11.26 07:01 Uhr

BICO Group Registered B stellt am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,20 SEK je Aktie gegenüber -8,660 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 34,16 Prozent auf 519,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte BICO Group Registered B noch 386,9 Millionen SEK umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,110 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -15,430 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,63 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net