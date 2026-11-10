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Ausblick: Bien Sparebank ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bien Sparebank ASA Registered Shs
13.20 EUR 0.10 EUR 0.76 %
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Bien Sparebank ASA Registered äußert sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Bien Sparebank ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,10 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 NOK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 40,3 Millionen NOK aus – eine Minderung von 57,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bien Sparebank ASA Registered einen Umsatz von 93,9 Millionen NOK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 9,50 NOK, gegenüber 10,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 160,6 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 375,9 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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