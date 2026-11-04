Ausblick: Biodesix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

04.11.26 07:01 Uhr

Biodesix veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,749 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 26,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 21,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,5 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,671 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,670 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 111,8 Millionen USD, gegenüber 88,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net