DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,80 +1,7%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.418 -0,3%Euro 1,1077 -0,1%Öl 92,8 -0,0%Gold 3.978 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Biofrontera gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Biofrontera Inc Registered Shs
0.94 USD 0.01 USD 1.02 %
Charts | News | Analysen

Biofrontera wird am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,110 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Biofrontera noch -0,620 USD je Aktie verloren.

Biofrontera soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,180 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,040 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 46,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 41,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Biofrontera Aktie News

Werbung

Biofrontera Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Biofrontera nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.