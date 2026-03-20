Ausblick: Bioline RX gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bioline RX wird am 23.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,385 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Bioline RX soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 95,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,340 USD aus, während im Fiskalvorjahr -6,030 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 29,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net