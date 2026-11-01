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Ausblick: Bioventus A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Bioventus Inc (A)
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Bioventus A lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,150 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bioventus A einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bioventus A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 149,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 138,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,779 USD, gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 604,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 568,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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