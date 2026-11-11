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Ausblick: Birchtech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birchtech Corp Registered Shs
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Birchtech lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Birchtech noch 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Birchtech 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 42,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Birchtech 7,4 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,260 USD, gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 16,6 Millionen USD im Vergleich zu 17,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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