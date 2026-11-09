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Ausblick: Bitdeer Technologies Group Registered A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Bitdeer Technologies Group Registered Shs-A-
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Bitdeer Technologies Group Registered A äußert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,350 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 72,66 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,280 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bitdeer Technologies Group Registered A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 258,2 Millionen USD im Vergleich zu 169,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,670 USD je Aktie, gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 960,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 620,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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