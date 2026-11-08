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Ausblick: BitGo A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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BitGo Holdings Inc Registered Shs -A-
4.18 EUR -0.60 EUR -12.55 %
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BitGo A wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,035 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 99,18 Prozent auf 47,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,768 USD im Vergleich zu -0,130 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 194,1 Millionen USD, gegenüber 16,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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