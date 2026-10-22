Ausblick: Bjorn Borg Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Bjorn Borg Registered gibt am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,42 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,47 SEK je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 303,4 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 299,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,87 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,66 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,04 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.net
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