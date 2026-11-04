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Ausblick: BKV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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BKV Corp Registered Shs
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BKV wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,378 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BKV noch 0,900 USD je Aktie eingenommen.

BKV soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,05 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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