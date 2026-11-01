Ausblick: Black Stone Minerals LP Partnership Units veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Black Stone Minerals LP Partnership Units wird am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,68 Prozent auf 116,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 476,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 422,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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