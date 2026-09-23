DAX 25.579 +0,0%ESt50 6.325 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,63 ±0,0%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 76.011 +1,0%Euro 1,1428 -0,2%Öl 98,5 -0,8%Gold 4.346 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: BlackBerry zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackBerry Ltd
7.63 EUR 0.02 EUR 0.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BlackBerry wird am 24.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,059 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,90 Prozent auf 199,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 177,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,267 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,120 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 857,7 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 761,9 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BlackBerry Aktie News

Werbung

BlackBerry Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BlackBerry nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
29.09.17 BlackBerry Sector Perform RBC Capital Markets
15.06.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.16 BlackBerry In-line Imperial Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.