Ausblick: BlackRock präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Heute im Fokus

Hoffnung auf sinkende Inflation: US-Börsen letztlich stark -- DAX schließt mit Zuwachs knapp unter 15.000 Punkten -- TeamViewer übertrifft Erwartungen -- CureVac, BioNTech, Apple, Bayer im Fokus

Borussia Dortmund will Zusammenarbeit mit Moukoko nicht um jeden Preis fortführen. Tesla will texanische Gigafactory deutlich ausbauen. Südzucker-Tochter CropEnergies gibt Details zu Prognose. Siemens Energy erhält Milliardenauftrag. Einstieg in Produktion eigener Brennstoffzellensysteme für Flurförderzeuge von KION.