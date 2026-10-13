Ausblick: BlackRock stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

13.10.26 07:01 Uhr

BlackRock stellt am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 14,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BlackRock 8,43 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 13,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,42 Milliarden USD gegenüber 6,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 56,02 USD, gegenüber 35,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 29,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net