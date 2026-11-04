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Ausblick: Blend Labs A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Blend Labs Inc Registered Shs -A-
1.16 USD -0.04 USD -3.33 %
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Blend Labs A wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,003 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,5 Millionen USD – ein Minus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blend Labs A 32,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD im Vergleich zu -0,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 128,2 Millionen USD, gegenüber 123,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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