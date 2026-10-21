Ausblick: Bloom Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Bloom Energy lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,688 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bloom Energy -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bloom Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 106,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 519,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich bei 4,11 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
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