Ausblick: Bloomage BioTechnology A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Bloomage BioTechnology A lässt sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bloomage BioTechnology A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten schätzen, dass Bloomage BioTechnology A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,127 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,27 Prozent auf 773,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bloomage BioTechnology A noch 902,7 Millionen CNY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,716 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,610 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,72 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,17 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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