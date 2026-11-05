Ausblick: Bloomin Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

05.11.26 07:01 Uhr

Bloomin Brands wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bloomin Brands im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,237 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,540 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Bloomin Brands 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 925,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bloomin Brands 928,8 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,967 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,100 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,98 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,96 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net