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Ausblick: Blue Jet Healthcare öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

24.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Blue Jet Healthcare Limited Registered Shs 144A Reg S
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Blue Jet Healthcare wird sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 INR gegenüber 6,35 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,13 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 37,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,81 INR, gegenüber 17,59 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 9,89 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 10,25 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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