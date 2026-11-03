Ausblick: Blue Owl Technology Finance stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Blue Owl Technology Finance wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,318 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 36,40 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,500 USD je Aktie erzielt worden waren.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 351,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 320,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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